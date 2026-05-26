今日の県内は、はじめ雲の多い空模様でしたが、次第に晴れてきました。富山市内の麦畑では、日差しに照らされた大麦が黄金色に輝いていました。麦の収穫の時期「麦秋」を迎え、富山市大塚の麦畑には、主力品種の六条大麦「ファイバースノウ」が一面に広がり、日差しに照らされて、黄金色に輝いていました。ことしは例年より気温が高かったため、収穫の時期は早く、6月上旬にかけて行われるということです。午前11時までの最