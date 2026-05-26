【モデルプレス＝2026/05/26】女優の小池栄子が、7月7日にスタートするフジテレビ系新火曜ドラマ『さよならノワール』（毎週火曜21時〜21時54分）の主演に決定した。【写真】小池栄子のバディ役、雰囲気ガラリなメガネ姿◆小池栄子、北香那とバディに今作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事と心理学者が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての支援をしてい