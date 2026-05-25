この原稿を書いている本日（5月25日）、セブン-イレブン・ジャパンの創業者で同社名誉顧問である鈴木敏文元会長の死去のニュースが飛び込んできた。享年93歳。セブン-イレブンの創業を共に担った親会社のイトーヨーカ堂の創業者である伊藤雅俊元名誉会長が先にこの世を去って3年である。 2016年に会長の座を追われるような形で失脚したが、イトーヨーカ堂とセブン-イレブンという関東一のスӦ