東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。【25日の最高気温】25日はほとんどの地点で真夏日となりました。福岡市は32.3℃で、5月の観測史上最も高い気温となりました。久留米市では34.9℃と猛暑日に迫る暑さとなりました。26日は天気が下り坂となり、気温は低くなる見通しです。【26日の天気図】高気圧は東へ離れ、西からは前線が近づく予想です。九州北部は雲が広がり、雨が降る時間