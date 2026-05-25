東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



【25日の最高気温】

25日はほとんどの地点で真夏日となりました。福岡市は32.3℃で、5月の観測史上最も高い気温となりました。久留米市では34.9℃と猛暑日に迫る暑さとなりました。26日は天気が下り坂となり、気温は低くなる見通しです。



【26日の天気図】

高気圧は東へ離れ、西からは前線が近づく予想です。九州北部は雲が広がり、雨が降る時間もありそうです。





【26日の天気】26日は各地ともくもりのち雨の予想で、午後は傘の出番となりそうです。雨脚が強まることはないので、雨具は折りたたみ傘で大丈夫です。ただ、朝は雨が降っていないので、傘を忘れないように気をつけてください。【26日の気温】最高気温は26℃前後と、前日よりも大幅に下がりますが、湿度が高いので蒸し暑くなりそうです。引き続き水分をしっかり取るなど、暑さ対策をしてお過ごしください。【週間予報】27日は本降りの雨となり、雨雲が予想以上に発達すると、大雨警報が発表される可能性があります。今後の情報に注意が必要です。金曜日以降は晴れる日が続き、真夏の暑さが戻るでしょう。6月の1週目は晴れる日が続く見通しですが、この予報が今後がらりと変わるかもしれません。というのも、日本のはるか南に、台風の卵である熱帯低気圧があります。この熱帯低気圧が今後北上し、日本に影響を及ぼす可能性がありそうです。現在の予想では6月3日前後に本州に近づく見込みです。九州に上陸する予想ではありませんが、熱帯低気圧や台風が迫っている際に梅雨前線がかかっていると、前線が刺激され、熱帯低気圧が離れた位置にあっても大雨となる恐れがあります。この熱帯低気圧の今後の動向に注意が必要です。