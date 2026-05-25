【モデルプレス＝2026/05/25】上野のキャバクラ「Club蓮」で活躍するキャバ嬢・たいが。30歳で大阪から上京し、未経験で夜の世界に飛び込んだ。長く付き合っていたパートナーとの別れを機に上京し、最初は“キャラ迷子”になりながらも、持ち前の関西キャラと昼職で培った気配りを武器に飛躍中。彼女に、キャバ嬢を始めたきっかけやキャラ作りの葛藤、そして人生のターニングポイントについて聞いた。【インタビュー全2回の1回目】