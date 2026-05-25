中国有人宇宙プロジェクト弁公室によると、神舟23号有人宇宙船を搭載した長征2号F遥23キャリアロケットが北京時間2026年5月24日午後11時08分、酒泉衛星発射センターから発射され、宇宙船は約10分後にロケットからの分離に成功し、予定軌道に入りました。宇宙飛行士らの状態は良好で、打ち上げは順調に成功したということです。宇宙船は軌道投入後、予定された手順に従って自動で宇宙ステーション複合体との高速ランデブー・ドッキ