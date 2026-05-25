2024年11月に北海道江別市の公園で起きた、男子大学生の長谷知哉さん（当時20）が集団暴行を受け死亡した事件。長谷さんの交際相手だった八木原亜麻被告（21）のほか、川村葉音被告（21）、少年4人の計6人が逮捕・起訴された。【画像】太腿に“龍のタトゥー”がびっしりと…川村容疑者のSNSに掲載されていた衝撃写真5月25日、川村葉音被告（21）と少年2人の裁判員裁判が始まった。川村被告はなぜ凄惨な事件に加担することにな