【モデルプレス＝2026/05/25】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太がスキンケアブランド「KATAN（カタン）」初のブランドアンバサダーに就任。あわせて、5月25日より曽野が出演する新CM、KATAN「ひとふきで白玉水光肌」篇が公開された。【写真】M!LKメンバー、新CMで透明感あふれるビジュアル披露◆曽野舜太「KATAN」初ブランドアンバサダー就任音楽や俳優業をはじめとする多彩なフィールドで活躍しながらも、常に自然体