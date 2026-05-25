M!LK曽野舜太「KATAN」初ブランドアンバサダー就任 透明感あふれるビジュアル披露
【モデルプレス＝2026/05/25】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太がスキンケアブランド「KATAN（カタン）」初のブランドアンバサダーに就任。あわせて、5月25日より曽野が出演する新CM、KATAN「ひとふきで白玉水光肌」篇が公開された。
【写真】M!LKメンバー、新CMで透明感あふれるビジュアル披露
音楽や俳優業をはじめとする多彩なフィールドで活躍しながらも、常に自然体で、温かみのある親しみやすさと内面からにじみ出る透明感を兼ね備える曽野。そのフレッシュで前向きなエネルギー、そして自分らしく進化を重ねていく姿勢は、「肌が上向くと、心も明るくなる。」というKATANのブランドコンセプトと深く共鳴している。
新CMでは、KATANの新商品「トリュフシェイクミスト」を使用した、“ひとふきで白玉水光肌へ。”というメッセージを、ユニークな世界観で表現。舞台は、熱気あふれるボクシングリング。激しくぶつかり合う試合の中、レフリー役として登場する曽野が、突如ミストをシュッとひと吹き。張り詰めた空気とは対照的なコミカルな演出でありながら、曽野の透明感あふれるビジュアルとフレッシュな魅力が印象的なCMに仕上がっている。
また、撮影の合間に見せる自然な笑顔や真剣な表情を収めたメイキング映像も公開。さまざまな表情を見せる曽野の魅力も見どころとなっている。さらに、2026年5月27日から6月2日までの期間、＠cosme TOKYOにてポップアップイベントを開催。本ポップアップイベントでは、曽野のキービジュアルをメインとしたポップアップストアとなり、クールなキービジュアルとブランドの世界観がマッチした特別な空間となる。（modelpress編集部）
開催期間：2026年5月27日（水）〜6月2日（火）
開催場所：＠cosme TOKYO ポップアップスペース2階（東京都渋谷区神宮前1-14-27）
営業時間：11:00〜20:00 ※＠cosme TOKYOの営業時間に準ずる
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【写真】M!LKメンバー、新CMで透明感あふれるビジュアル披露
◆曽野舜太「KATAN」初ブランドアンバサダー就任
音楽や俳優業をはじめとする多彩なフィールドで活躍しながらも、常に自然体で、温かみのある親しみやすさと内面からにじみ出る透明感を兼ね備える曽野。そのフレッシュで前向きなエネルギー、そして自分らしく進化を重ねていく姿勢は、「肌が上向くと、心も明るくなる。」というKATANのブランドコンセプトと深く共鳴している。
◆曽野舜太、透明感あふれるビジュアル披露
新CMでは、KATANの新商品「トリュフシェイクミスト」を使用した、“ひとふきで白玉水光肌へ。”というメッセージを、ユニークな世界観で表現。舞台は、熱気あふれるボクシングリング。激しくぶつかり合う試合の中、レフリー役として登場する曽野が、突如ミストをシュッとひと吹き。張り詰めた空気とは対照的なコミカルな演出でありながら、曽野の透明感あふれるビジュアルとフレッシュな魅力が印象的なCMに仕上がっている。
また、撮影の合間に見せる自然な笑顔や真剣な表情を収めたメイキング映像も公開。さまざまな表情を見せる曽野の魅力も見どころとなっている。さらに、2026年5月27日から6月2日までの期間、＠cosme TOKYOにてポップアップイベントを開催。本ポップアップイベントでは、曽野のキービジュアルをメインとしたポップアップストアとなり、クールなキービジュアルとブランドの世界観がマッチした特別な空間となる。（modelpress編集部）
◆ポップアップストア概要
開催期間：2026年5月27日（水）〜6月2日（火）
開催場所：＠cosme TOKYO ポップアップスペース2階（東京都渋谷区神宮前1-14-27）
営業時間：11:00〜20:00 ※＠cosme TOKYOの営業時間に準ずる
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