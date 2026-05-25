北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表に選出されたＭＦ遠藤航（リバプール）は、２４日の英プレミアリーグ最終節のホームのブレントフォード戦でベンチ入りした。出番こそ訪れなかったが、左足の負傷からの復帰を印象付けた。遠藤は２月１１日のサンダーランド戦で負傷し、左足首付近を手術。長期離脱を余儀なくされたが、リハビリを経て、北中米Ｗ杯のメンバーに選出され、３大会目の大舞台に臨む。クラブでは公式戦