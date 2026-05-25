市営住宅の駐車場に高そうな車が止まっているのを見ると、「低所得者向けの住宅ではないの？」と疑問に感じる人もいるでしょう。 市営住宅には入居条件がありますが、外から見える車だけでは、実際の家計状況や入居資格までは分かりません。では、市営住宅では収入や資産、車の所有はどのように扱われているのでしょうか。 本記事では、市営住宅の入居条件や資産状況との関係、高そうな車がある場合に考えられる理由