伊藤園は5月25日、凍らせて飲む「健康ミネラルむぎ茶 アイス スラリー」を発売する。「健康ミネラルむぎ茶」ブランドから、茶系飲料では初となるアイススラリー飲料を投入し、暑熱対策提案を強化する。近年の猛暑や職場での熱中症対策義務化を背景に、屋外作業、スポーツ、レジャーなどでの需要を見込む。アイススラリーは、細かな氷の粒と液体が混ざった状態の飲料で、「飲める氷」とも呼ばれる。凍らせた状態で飲用することで、