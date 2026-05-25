「NISAなら相続後もそのまま非課税で引き継げる」と考えている人もいるかもしれません。 しかし、NISA口座の非課税措置は、口座名義人が亡くなった時点で終了する仕組みです。そのため、制度を十分に理解しないまま手続きを進めると、税金や資産管理の面で想定と異なる結果になる可能性もあります。 この記事では、NISA口座の資産を相続する際のルールや税金、取得価格の仕組み、事前にやっておくべき準備まで