〈「30代でおじいちゃんになっちゃった」ハイエースのカスタムに1000万円近くを投じる“43歳の祖父”が家族3世代で改造車イベントを楽しむようになった“驚きの背景”〉から続く車弄りは自分だけの趣味とは限らない。家族や恋人を持ちながら「理想の愛車」を追求する人々の姿からは、悲喜こもごものドラマが浮かび上がってきた。【画像】「彼女も楽しみにしてくれているんですよね」ド派手な改造車が並ぶイベント会場に並ぶえげ