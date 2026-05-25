◆米大リーグブルワーズ―ドジャース（２４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ブルワーズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打席目までノーヒットに抑えられている。同点に追いついた４回２死二、三塁の一打勝ち越しの好機には一ゴロに倒れた。現在は今季最長９試合連続安打中。３試合ぶり９号にも期待がかかる。