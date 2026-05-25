北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）１次リーグＦ組第２戦（同２０日）で、日本と対戦するチュニジアは厳しいアフリカ予選を９勝１分け、無失点という完璧な内容で突破し、３大会連続７度目のＷ杯出場を決めた。新たに就任したサブリ・ラムシ監督（５４）が選んだ２６人は、新顔や若手も選出されるサプライズを含んだ面々となった。分析、対策が難しくなった北アフリカの雄について、昨年まで同国代表でプレーしたＧ大阪のＦＷイッサム