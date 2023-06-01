プレミアリーグ 25/26の第38節 ノッティンガム・フォレストとボーンマスの試合が、5月25日00:00にシティ・グラウンドにて行われた。 ノッティンガム・フォレストはクリス・ウッズ（FW）、イゴル・ジェズス（FW）、モーガン・ギブスホワイト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボーンマスはエバニウソン（FW）、マーカス・タベルニエ（MF）、イーライ