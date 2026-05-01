プレミアリーグ 25/26の第38節 ノッティンガム・フォレストとボーンマスの試合が、5月25日00:00にシティ・グラウンドにて行われた。

ノッティンガム・フォレストはクリス・ウッズ（FW）、イゴル・ジェズス（FW）、モーガン・ギブスホワイト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボーンマスはエバニウソン（FW）、マーカス・タベルニエ（MF）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）らが先発に名を連ねた。

34分に試合が動く。ノッティンガム・フォレストのオマリ・ハッチンソン（MF）のアシストからモーガン・ギブスホワイト（MF）がゴールを決めてノッティンガム・フォレストが先制。

ここで前半が終了。1-0とノッティンガム・フォレストがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分ボーンマスが同点に追いつく。アドリアン・トラファート（DF）のアシストからマーカス・タベルニエ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ノッティンガム・フォレストは67分にタイウォ・アウォニー（FW）に、またボーンマスは33分にジェームズ・ヒル（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-25 02:10:34 更新