◆ラグビーＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント準々決勝東京ベイ２６―３ＢＬ東京（２４日、秩父宮）３季ぶりの優勝を目指す東京ベイが、２連覇王者のＢＬ東京に２６―３で完勝。決勝トライを決めたＳＨ岡田一平（３２）は「チャンスを見逃さなかった。今までの積み重ねがあのプレーにつながった」と、喜びをかみしめた。苦労人が大一番で輝いた。０―３で迎えた前半１５分。敵陣ゴール前、審判がＢＬ東京の反