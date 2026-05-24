◆ラグビー ＮＴＴリーグワン ▽プレーオフトーナメント準々決勝 東京ベイ ２６―３ ＢＬ東京（２４日、秩父宮）

３季ぶりの優勝を目指すレギュラーシーズン（ＲＳ）３位の東京ベイが、２連覇王者でＲＳ６位のＢＬ東京に２６―３で完勝。決勝トライを決めたＳＨ岡田一平（３２）は「チャンスを見逃さなかった。今までの積み重ねがあのプレーにつながった」と、喜びをかみしめた。

苦労人が大一番で輝いた。０―３で迎えた前半１５分。敵陣ゴール前、審判がＢＬ東京の反則を取ったことを横目で確認し、素早くスタート。相手守備をかわして飛び込み、逆転のトライ。相手の隙を突いた攻撃だった。「大好きな状況。チャンスだったので、逃すまいと思い切った」と充実の汗。初出場のプレーオフ（ＰＯ）で勝利の起爆剤となった。

守備でも体を張ったプレーで貢献。「守備は僕も誇りを持っている」と岡田。チームに「守るだけではなく、攻めていこう」と声をかけ続けた。チームは後半３トライを挙げ、計４トライ。相手をノートライに抑える堅守も発揮し、昨季決勝カードを制した。

この一戦でリーグワン５キャップ（試合）目。４月の三重戦（５４〇２１）で日本代表ＳＨ藤原忍の負傷により、３年ぶり２キャップ目の公式戦出場。途中出場ながら２トライを挙げ、プレーヤー・オブ・ザ・マッチ（ＰＯＭ）に選ばれた。藤原らの離脱もあり、最終１８節まで３試合に出場し、大舞台にこぎつけた。活躍の要因を問われると「（仲間が）練習から二重三重の確認作業に付き合ってくれる。特別なことをしてるわけじゃない。チームメート、コーチ陣、スタッフが僕のことを信じてくれてるから」と感謝を口にした。

負けたら終わりの一戦も「僕の経験が浅いのか（気持ちの）変化を感じなかった」と、頼もしく戦った。次の準決勝ではＲＳ２位の埼玉とぶつかる。岡田は「やっと充実してきた。あと２試合勝たないと、本当の充実はない」と、優勝に向けて歩みを進めた。