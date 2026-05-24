きょう投票が行われた朝日町長選挙は、現職の笹原靖直さんが4回目の当選を果たしました。朝日町長選挙の結果です。敬称は略します。開票率100パーセント・笹原靖直 3709票 当選・大森興治 1925票４回目の当選を果たした笹原さんは71歳。子育て支援などに取り組んできた実績をアピールし、あさひ総合病院の経営安定化や小中学校の給食費の無償化継続などを訴えました。ともに無所属の現職と新人の一騎打ちとなった朝日