現職と新人が立候補した朝日町長選挙は、きょう投票が行われ、投票率は64.04パーセントで前回12年前を12ポイント余り下回りました。朝日町長選に立候補しているのは、届け出順に、いずれも無所属で新人の大森興治候補（68）と現職の笹原靖直候補（71）の2人です。投票は町内11か所で行われ、さみさと小学校に設けられた投票所では有権者が1票を投じていました。投票は午後8時に締め切られ、投票率は64.04パーセントで