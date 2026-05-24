セルティックに所属する日本代表FW前田大然が23日、クラブの公式YouTubeチャンネルのインタビューに応じ、スコティッシュカップ制覇の喜びを語った。スコティッシュカップ決勝が23日に行われ、日本代表FW前田大然と同MF旗手怜央が所属するセルティックは2部のダンファームリン・アスレティックFCと対戦した。スタメン出場を果たした前田は、18分に華麗なループシュートを決め切り、先制点を奪取。セルティックはさらに前半のう