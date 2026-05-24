ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード女子ビッグエアで金メダルに輝いた村瀬心椛選手がきょう、練習拠点の一つである立山町でファンと交流しました。村瀬選手「オリンピックで絶対金メダル獲ってやるって気持ちで4年間練習してたので、叶えられたことがものすごくうれしかったです」ファンおよそ200人に拍手で迎えられたのは、ミラノ・コルティナオリンピックスノーボード女子ビッグエアの金メダ