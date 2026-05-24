【モデルプレス＝2026/05/24】お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が5月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・バッテリィズのエースの父親の姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「M-1」準優勝芸人「かっこよすぎ」“イケオジ”60歳父親顔出し◆スリムクラブ真栄田賢、バッテリィズ・エースの父親を絶賛真栄田は「エースのお父さん60歳がカッコ良すぎて父親界のエース」とつづり、楽屋裏と思われる廊下で撮影した