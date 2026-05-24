バッテリィズ・エース、父親が「カッコ良すぎて父親界のエース」M-1準優勝芸人公開の顔出しショットが話題「似てる」「渋くておしゃれでイケオジ」
【モデルプレス＝2026/05/24】お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が5月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・バッテリィズのエースの父親の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「M-1」準優勝芸人「かっこよすぎ」“イケオジ”60歳父親顔出し
真栄田は「エースのお父さん60歳がカッコ良すぎて父親界のエース」とつづり、楽屋裏と思われる廊下で撮影した写真を投稿。真栄田とエースの間にエースの父親が並んだ3ショットを披露した。エースの父親は、淡い髪色にサングラスをかけ、水玉模様のシャツにブラウンのジャケットを羽織ったスタイリッシュな装いで、満面の笑顔でピースサインを決めるエースと並んでいる。
この投稿に「お父様かっこよすぎ」「渋くておしゃれでイケオジすぎる」「やっぱり似てる」「ちょっと落ち着かないくらいビジュアルいい」「エースが少年みたいな笑顔してる」などと反響が集まっている。
スリムクラブは「M-1グランプリ 2010」にて決勝進出し、準優勝。「M-1グランプリ2016」では決勝へ返り咲いた。（modelpress編集部）
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【写真】「M-1」準優勝芸人「かっこよすぎ」“イケオジ”60歳父親顔出し
◆スリムクラブ真栄田賢、バッテリィズ・エースの父親を絶賛
真栄田は「エースのお父さん60歳がカッコ良すぎて父親界のエース」とつづり、楽屋裏と思われる廊下で撮影した写真を投稿。真栄田とエースの間にエースの父親が並んだ3ショットを披露した。エースの父親は、淡い髪色にサングラスをかけ、水玉模様のシャツにブラウンのジャケットを羽織ったスタイリッシュな装いで、満面の笑顔でピースサインを決めるエースと並んでいる。
◆エースの父親の顔出しショットに反響
この投稿に「お父様かっこよすぎ」「渋くておしゃれでイケオジすぎる」「やっぱり似てる」「ちょっと落ち着かないくらいビジュアルいい」「エースが少年みたいな笑顔してる」などと反響が集まっている。
スリムクラブは「M-1グランプリ 2010」にて決勝進出し、準優勝。「M-1グランプリ2016」では決勝へ返り咲いた。（modelpress編集部）
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