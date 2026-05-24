【その他の画像・動画等を元記事で観る】原作は「このライトノベルがすごい！」ノミネートの常連・守雨の話題の小説。コミカライズはコミックシーモアで上位にランクインするなど好評を博している、幸せな人生修復物語『手札が多めのビクトリア』のアニメが2026年7月よりテレ東系列にて放送されることが決定している。この度本作のメインPVが公開された。PVではアニメEDテーマの、京都発の3人組バンドKI_EN（きえん）の「縁のつき