2026年7月よりテレ東系列にて放送開始『手札が多めのビクトリア』メインPV第1弾公開！EDテーマKI_EN「縁のつき」も披露！

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原作は「このライトノベルがすごい！」ノミネートの常連・守雨の話題の小説。コミカライズはコミックシーモアで上位にランクインするなど好評を博している、幸せな人生修復物語『手札が多めのビクトリア』のアニメが2026年7月よりテレ東系列にて放送されることが決定している。

この度本作のメインPVが公開された。

PVではアニメEDテーマの、京都発の3人組バンドKI_EN（きえん）の「縁のつき」も使用されており、楽曲とともにキャラクターの魅力や世界観を映像で楽しむことができる。

●作品情報

TVアニメ『手札が多めのビクトリア』



2026年7月からテレビ東京系列にて放送

「このライトノベルがすごい！」ノミネートの常連・守雨の話題の小説が待望のTVアニメ化！

【CAST】

ビクトリア・セラーズ：安済知佳

ノンナ：若山詩音

ジェフリー・アッシャー：阿座上洋平

【STAFF】

原作：守雨「手札が多めのビクトリア」（MFブックス／KADOKAWA刊）

キャラクター原案：藤実なんな／牛野こも

原作企画：フロンティアワークス

監督：木村延景

シリーズ構成：福島直浩

キャラクターデザイン：大沢美奈

サブキャラクターデザイン：大塚渓花／粼本さゆり／浪上悠里／村松真那

プロップデザイン：やぼみ

色彩設計：中川瑞希

美術監督：魏 斯曼

撮影監督：李 仁周 編集：内田 恵

音響監督：矢野さとし

音響効果：田中秀実

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：日向 萌

音楽制作：KADOKAWA アニメーションプロデューサー：齋藤隆行／坂井直樹

アニメーション制作：スタジオディーン

●ライブ情報

KI_EN ツアー2026『奇縁ノ弐』

11月21日（土）大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN

11月22日（日）東京 下北沢club251

12月12日（土）京都 KYOTO MUSE

チケット申し込み（4月25日（土）10:00〜）

https://w.pia.jp/t/ki-en/

＜KI_EN PROFILE＞

Gt.Vo. 野川 爽良（右） Key. 橋本 歩夢（左） Gt. 澤 風雅（中央）

京都発、ギターボーカル、ギター、ピアノを中心とした編成に、ドラムやベースは打ち込みを駆使した独自のリズム感によって、繊細かつミステリアスなサウンドを放つ3人組バンド。

メロディアスで感情豊かなピアノラインを軸に、情緒的なギターサウンド、聞き手の解釈の自由を残す詞を歌うエモーショナルなボーカル、そして包み込むような 3 声のコーラスが織りなすスタイルは、侘び寂びを重んじる京都の奥深い文化に影響を受けつつも、現代的でモダンな世界を表現する。

KI_EN(きえん)の語源は、思いもかけない不思議なめぐりあわせを意味する “奇縁”

©守雨/MFブックス/手札が多めのビクトリア製作委員会 ©守雨

関連リンク

KI_EN SNSリンク

https://tf.lnk.to/KI_EN_official

KI_EN TOY’S FACTORYサイト

https://www.toysfactory.co.jp/artist/ki_en

TVアニメ『手札が多めのビクトリア』アニメ公式サイト

https://victoria-anime.com