2026年7月よりテレ東系列にて放送開始『手札が多めのビクトリア』メインPV第1弾公開！EDテーマKI_EN「縁のつき」も披露！
原作は「このライトノベルがすごい！」ノミネートの常連・守雨の話題の小説。コミカライズはコミックシーモアで上位にランクインするなど好評を博している、幸せな人生修復物語『手札が多めのビクトリア』のアニメが2026年7月よりテレ東系列にて放送されることが決定している。
この度本作のメインPVが公開された。
PVではアニメEDテーマの、京都発の3人組バンドKI_EN（きえん）の「縁のつき」も使用されており、楽曲とともにキャラクターの魅力や世界観を映像で楽しむことができる。
●作品情報
TVアニメ『手札が多めのビクトリア』
2026年7月からテレビ東京系列にて放送
「このライトノベルがすごい！」ノミネートの常連・守雨の話題の小説が待望のTVアニメ化！
【CAST】
ビクトリア・セラーズ：安済知佳
ノンナ：若山詩音
ジェフリー・アッシャー：阿座上洋平
【STAFF】
原作：守雨「手札が多めのビクトリア」（MFブックス／KADOKAWA刊）
キャラクター原案：藤実なんな／牛野こも
原作企画：フロンティアワークス
監督：木村延景
シリーズ構成：福島直浩
キャラクターデザイン：大沢美奈
サブキャラクターデザイン：大塚渓花／粼本さゆり／浪上悠里／村松真那
プロップデザイン：やぼみ
色彩設計：中川瑞希
美術監督：魏 斯曼
撮影監督：李 仁周 編集：内田 恵
音響監督：矢野さとし
音響効果：田中秀実
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
音楽：日向 萌
音楽制作：KADOKAWA アニメーションプロデューサー：齋藤隆行／坂井直樹
アニメーション制作：スタジオディーン
●ライブ情報
KI_EN ツアー2026『奇縁ノ弐』
11月21日（土）大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN
11月22日（日）東京 下北沢club251
12月12日（土）京都 KYOTO MUSE
チケット申し込み（4月25日（土）10:00〜）
https://w.pia.jp/t/ki-en/
＜KI_EN PROFILE＞
Gt.Vo. 野川 爽良（右） Key. 橋本 歩夢（左） Gt. 澤 風雅（中央）
京都発、ギターボーカル、ギター、ピアノを中心とした編成に、ドラムやベースは打ち込みを駆使した独自のリズム感によって、繊細かつミステリアスなサウンドを放つ3人組バンド。
メロディアスで感情豊かなピアノラインを軸に、情緒的なギターサウンド、聞き手の解釈の自由を残す詞を歌うエモーショナルなボーカル、そして包み込むような 3 声のコーラスが織りなすスタイルは、侘び寂びを重んじる京都の奥深い文化に影響を受けつつも、現代的でモダンな世界を表現する。
KI_EN(きえん)の語源は、思いもかけない不思議なめぐりあわせを意味する “奇縁”
©守雨/MFブックス/手札が多めのビクトリア製作委員会 ©守雨
関連リンク
KI_EN SNSリンク
https://tf.lnk.to/KI_EN_official
KI_EN TOY’S FACTORYサイト
https://www.toysfactory.co.jp/artist/ki_en
TVアニメ『手札が多めのビクトリア』アニメ公式サイト
https://victoria-anime.com
外部サイト
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