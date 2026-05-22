【モデルプレス＝2026/05/22】タレントのほしのあきが5月21日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。【写真】一斉風靡した49歳タレント「スタイル抜群」圧巻美脚輝く◆ほしのあき、美脚際立つミニスカコーデ公開ほしのは、レーシーな生地のオーバーサイズの白シャツとバルーンミニスカートのセットアップを着用し、足元やバッグなどを黒で揃えたコーディネートで黒縁メガネやサングラスをかけた姿を動画で公開。スラ