プリウス、改良間近!? ユーザーの期待値は2023年に登場した現行「プリウス」（5代目）が近く一部改良を受けると噂され、ユーザーの関心が高まっています。仕様変更の内容をめぐってさまざまな声が上がり、次の動きに注目が集まっている状況です。ハイブリッド車の象徴として知られるプリウスは、1997年に世界初の量産ハイブリッドカーとして登場して以来、25年以上にわたりエコカー市場を牽引してきました。【動画】超カッコイ