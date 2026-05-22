【モデルプレス＝2026/05/22】モデルの藤井夏恋が5月20日、自身のInstagramを更新。兄でWEST.の藤井流星と姉で元E-girlsの藤井萩花との幼少期の写真を公開し、話題となっている。【写真】29歳元E-girls「そっくり」美人姉＆STARTOイケメン兄との幼少期ショット公開◆藤井夏恋、兄・藤井流星らの幼少期兄妹ショット公開夏恋は「母が幼少期の写真を大量に送ってきてくれたので、未公開写真、載せちゃお」とつづり、複数枚の写真を公