藤井夏恋、姉・萩花＆兄・WEST.藤井流星との幼少期ショット公開「笑顔そっくり」「貴重」と反響
【モデルプレス＝2026/05/22】モデルの藤井夏恋が5月20日、自身のInstagramを更新。兄でWEST.の藤井流星と姉で元E-girlsの藤井萩花との幼少期の写真を公開し、話題となっている。
【写真】29歳元E-girls「そっくり」美人姉＆STARTOイケメン兄との幼少期ショット公開
夏恋は「母が幼少期の写真を大量に送ってきてくれたので、未公開写真、載せちゃお」とつづり、複数枚の写真を公開。ビニールプールの中に3人が入る写真や、萩花とお揃いの洋服で3人でポーズをとる写真や、ひな人形の前で写る写真など公開。また、Instagramストーリーズもあわせて更新し「写真を眺めてると、小さい頃の記憶も蘇ってきて 覚えてる〜！ってなりました」「流星が夏恋のほっぺを狙ってるところ。笑 触られてたの覚えてる」と呟き、カメラ目線の夏恋の頬を狙う流星の写真も公開している。
この投稿には「ほっぺた落ちそうで可愛い」「理想の家族」「藤井家最高です」「触りたくなる気持ちわかる」「笑顔そっくり」「貴重」「国宝級の兄妹」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元E-girls「そっくり」美人姉＆STARTOイケメン兄との幼少期ショット公開
◆藤井夏恋、兄・藤井流星らの幼少期兄妹ショット公開
夏恋は「母が幼少期の写真を大量に送ってきてくれたので、未公開写真、載せちゃお」とつづり、複数枚の写真を公開。ビニールプールの中に3人が入る写真や、萩花とお揃いの洋服で3人でポーズをとる写真や、ひな人形の前で写る写真など公開。また、Instagramストーリーズもあわせて更新し「写真を眺めてると、小さい頃の記憶も蘇ってきて 覚えてる〜！ってなりました」「流星が夏恋のほっぺを狙ってるところ。笑 触られてたの覚えてる」と呟き、カメラ目線の夏恋の頬を狙う流星の写真も公開している。
◆藤井夏恋の投稿に反響
この投稿には「ほっぺた落ちそうで可愛い」「理想の家族」「藤井家最高です」「触りたくなる気持ちわかる」「笑顔そっくり」「貴重」「国宝級の兄妹」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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