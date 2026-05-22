【モデルプレス＝2026/05/22】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（Leminoにて独占配信中）にて行われたコンセプト評価のオリジナル楽曲5曲の音源が、5月22日0：00より各サブスクリプションサービスにて配信開始した。【写真】「日プ新世界」コンセプト評価1位となったイケメン練習生◆「日プ新世界」コンセプト評価1位は「BLACK ANGEL」チーム今回のコンセプト評価には、第2回順位発表式を勝ち抜いた35人