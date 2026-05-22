「日プ新世界」コンセプト評価オリジナル楽曲、22日にサブスク解禁
【モデルプレス＝2026/05/22】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（Leminoにて独占配信中）にて行われたコンセプト評価のオリジナル楽曲5曲の音源が、5月22日0：00より各サブスクリプションサービスにて配信開始した。
【写真】「日プ新世界」コンセプト評価1位となったイケメン練習生
今回のコンセプト評価には、第2回順位発表式を勝ち抜いた35人の練習生が参加した。練習生たちは7人ずつ5つのチームに分かれ、それぞれ異なるジャンルのオリジナル楽曲でハイレベルなパフォーマンスを披露。会場には国民プロデューサーとSEKAIプロデューサーが応援に駆けつけ、熱気あふれる声援のなかで運命の現場投票が実施された。
各チームがメンバー再構成などの過酷な試練を乗り越え、切磋琢磨しながら熱い絆を見せたステージは、練習生1人ひとりの個性と魅力がふんだんに詰まった圧巻の展開となった。激しいバトルの結果、禁断の物語をダークに描いた楽曲「BLACK ANGEL」を披露したチーム・EVENIFが1位を獲得。さらにチーム内順位に応じて、今後の順位を左右するベネフィットが付与された。番組配信直後にはSNSで話題を呼んでいた。
コンセプト評価のために書き下ろされた5つのオリジナル楽曲は、禁断の物語をダーク＆セクシーな世界観で描く「BLACK ANGEL」、夢を追う少年の熱い想いを刻むJ−ROCKダンスナンバー「DREAMER」、ラテンのグルーブが“炎”のように炸裂する「Fuego」、重厚なキックドラムに乗せて叩きつけるHipHopパフォーマンス曲「KICK」そして、猫のような駆け引きを表現した小悪魔ダンスポップ「Neko（ねこ）」の5曲となっている。（modelpress編集部）
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【写真】「日プ新世界」コンセプト評価1位となったイケメン練習生
◆「日プ新世界」コンセプト評価1位は「BLACK ANGEL」チーム
今回のコンセプト評価には、第2回順位発表式を勝ち抜いた35人の練習生が参加した。練習生たちは7人ずつ5つのチームに分かれ、それぞれ異なるジャンルのオリジナル楽曲でハイレベルなパフォーマンスを披露。会場には国民プロデューサーとSEKAIプロデューサーが応援に駆けつけ、熱気あふれる声援のなかで運命の現場投票が実施された。
◆「日プ新世界」5曲のオリジナル楽曲を書き下ろし
コンセプト評価のために書き下ろされた5つのオリジナル楽曲は、禁断の物語をダーク＆セクシーな世界観で描く「BLACK ANGEL」、夢を追う少年の熱い想いを刻むJ−ROCKダンスナンバー「DREAMER」、ラテンのグルーブが“炎”のように炸裂する「Fuego」、重厚なキックドラムに乗せて叩きつけるHipHopパフォーマンス曲「KICK」そして、猫のような駆け引きを表現した小悪魔ダンスポップ「Neko（ねこ）」の5曲となっている。（modelpress編集部）
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