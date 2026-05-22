【その他の画像・動画等を元記事で観る】オトナ女子向け文芸レーベル「ことのは文庫」のイメージソングプロジェクトにおいて、2026年5月刊行作品『生まれ変わるなら犬か猫』のイメージソング『ファレノプシス』をmarbleが担当。書籍発売日である2026年5月20日より各音楽配信サービスにてサブスク配信開始した。●楽曲情報『生まれ変わるなら犬か猫』イメージソング「ファレノプシス」 アーティスト： marble作詞作曲：micco編曲：