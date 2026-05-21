大丸松坂屋百貨店やパルコを運営するJ.フロント リテイリング（以下、J.フロント）が、イグニション・ポイントベンチャーパートナーズと共同で運営する「JFR MIRAI CREATORS Fund」を通じて、体験型推理ゲーム「マーダーミステリー」を手掛けるスタートアップ企業のサリー（Sally）に出資した。【画像をもっと見る】サリーは、2018年に創業したスタートアップ。体験型推理ゲーム「マーダーミステリー」が遊べるアプリ「ウズ（U