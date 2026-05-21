県議会第２回定例会が２１日開会し、第１００代の議長に沼田市区選出で自民党の金井康夫議員が選ばれました。 ２１日の本会議では議長選挙が行われ、沼田市区選出で４期目の自民党・金井康夫議員が、４４票で第１００代の議長に選出されました。金井議長は、「県民の不安に寄りそい、未来へ希望を示していくこと。それが今の県議会に求められている役割だと思っている。議会が県民にとってより身近でより開かれ、そして信頼され