県議会第２回定例会が２１日開会し、第１００代の議長に沼田市区選出で自民党の金井康夫議員が選ばれました。

２１日の本会議では議長選挙が行われ、沼田市区選出で４期目の自民党・金井康夫議員が、４４票で第１００代の議長に選出されました。金井議長は、「県民の不安に寄りそい、未来へ希望を示していくこと。それが今の県議会に求められている役割だと思っている。議会が県民にとってより身近でより開かれ、そして信頼される存在となるよう、公平公正な議会運営を全力で尽くしてまいりたい」と述べました。

また山本知事は、４０億６３００万円の一般会計補正予算案を提出しました。中東情勢などの影響による物価高騰への対策が大きな柱で、児童扶養手当を受給するひとり親世帯に対し２万円相当の金券を支給することや、住民税非課税世帯は８０００円相当の金券を支給する費用などが盛り込まれています。

一方、桐生市役所の新庁舎建設を巡る事件で、あっせん収賄などの罪に問われ公判中の県議・相沢崇文被告が２１日の本会議に出席しました。相沢被告は、１人会派「真心」を結成し、議員活動を続けるということです。

第２回定例会は、来月１２日までの２３日間の日程で開かれ、今月２７日から始まる一般質問は群馬テレビで生中継します。