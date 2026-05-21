佐賀県の民家に強盗目的で侵入しようとして、男5人が強盗予備などの疑いで逮捕されました。5人から押収した、スマートフォンやバールなどが公開されました。スマートフォンにバール、目出し帽も。これらの押収品は強盗のために準備されたものだといいます。強盗予備などの疑いで逮捕されたのは、徳島市の会社員井川翔太容疑者（27）、住所・職業不詳の伊地知正人容疑者（21）、東京都八王子市の無職