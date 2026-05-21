佐賀県の民家に強盗目的で侵入しようとして、男5人が強盗予備などの疑いで逮捕されました。5人から押収した、スマートフォンやバールなどが公開されました。



スマートフォンにバール、目出し帽も。これらの押収品は強盗のために準備されたものだといいます。



強盗予備などの疑いで逮捕されたのは、徳島市の会社員井川翔太容疑者（27）、住所・職業不詳の伊地知正人容疑者（21）、東京都八王子市の無職、北原勇真容疑者（21）など、いずれも県外の19歳から49歳の男5人です。





警察によりますと、井川容疑者ら5人は、佐賀県内の住宅に強盗しようと、先月30日から今月1日にかけて、下見など準備していた疑いが持たれています。逮捕のきっかけは、今月1日の深夜、通行人から寄せられた1本の通報でした。「フラフラ走る車がいる」警察は、出水市境町の歩道で井川容疑者ら3人が乗った車を発見します。（記者）「実行役とみられる3人は、歩道に熊本方面に向けて車を止めていた」車からバールやガスバーナーなどが見つかり、現行犯逮捕したということです。3人は、犯行のための時間調整をしていたとみられています。その後、強盗に入ろうとした家の住民が在宅しているかどうかの電話をかけていたとして、神奈川県相模原市の玉城一義容疑者（49）を逮捕。さらに、現金の回収役として男子専門学生（19）も逮捕されました。5人の認否とそれぞれの関係について警察は、「捜査に支障がある」として明らかにしていません。警察は、匿名・流動型犯罪グループいわゆる「トクリュウ」とみて組織の全容解明に向け、調べを進めています。