今週は季節外れの暑さが続いていましたが、２１日は一転して気温が大幅に下がり梅雨のはしりのような天気となりました。 県内は２０日までの季節外れの暑さから打って変わって、２１日は雲が広がり、広い範囲で雨となっています。前橋地方気象台によりますと、最高気温は前橋で２３．７℃、伊勢崎で２３．５℃、館林で２３．１℃、桐生で２１．９℃など４月下旬から５月中旬並みの気温となりました。県内は２０日まで４日連続の