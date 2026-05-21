【モデルプレス＝2026/05/21】ファミリーマートでは、自社のプライベートブランド「ファミマル」の冷凍食品から、手頃な価格で本格的な味わいを楽しめる「家計を支えるベストイレブン」を発表。ファミマルブランド担当者が、“家計を支えるスタメン”として「おいしさ」と「家計への優しさ」を両立させた11品を厳選した。【写真】ファミマル冷凍食品“家計を支えるベスト11”ラインナップ◆ファミマでは売上10年で2.8倍、ニーズ高