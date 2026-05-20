この記事をまとめると ■日本にはお礼の意味として「サンキューハザード」という作法がある ■トラックドライバーなどが使っていた文化が広まったとされる ■右ウインカーやパッシングなどそのほかにも灯火類を使った合図が存在する サンキューハザードの起源は？ 日本の道路を走っていると、合流などで道を譲ってもらったクルマが前に入った直後にハザードランプを2、3回だけ点滅させる場面にたびたび出くわす。いわゆる「サン