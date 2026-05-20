両首脳がお互いの国を行き来する「シャトル外交」で韓国を訪れた高市首相。19日夜、李在明大統領との晩さん会に臨みました。今回の日韓首脳会談の最大のテーマは、緊迫する中東情勢です。共同記者発表では。（高市首相）「今、国際社会が激動し社会全体 が不安定化している中で、こうし て日韓の首脳がシャトル外交により緊密に意思疎通を行ってい ることは大きな意義を有すると考える。ホルムズ海峡の自由で安全な航行の確