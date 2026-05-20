＜朝から夜まで楽しめる！HISの箱根日帰りバスツアー！＞イチゴ食べ放題＆芦ノ湖のクルージング、箱根湯本での食べ歩きや人気道の駅でお買い物！絶品ご当地グルメから豪華海鮮ディナーバイキングまで１万６９００円から楽しめる箱根の日帰りバスツアー！【出演者】マヂカルラブリー南果歩高橋文哉戸塚純貴【今回体験したバスツアー】＜HIS日帰りバスツアー＞約１００種類の海鮮バイキング！国産生本マグロや本ズワイガニも食べ放題