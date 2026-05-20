５月２０日（水）のヒルナンデス！★箱根日帰りHISバスツアー★お得な０泊プラン★国民意識調査ビンゴ
＜朝から夜まで楽しめる！HISの箱根日帰りバスツアー！＞
イチゴ食べ放題＆芦ノ湖のクルージング、箱根湯本での食べ歩きや
人気道の駅でお買い物！絶品ご当地グルメから豪華海鮮ディナーバイキングまで
１万６９００円から楽しめる箱根の日帰りバスツアー！
【出演者】
マヂカルラブリー
南果歩
高橋文哉
戸塚純貴
【今回体験したバスツアー】
＜HIS日帰りバスツアー＞
約１００種類の海鮮バイキング！国産生本マグロや本ズワイガニも食べ放題！
「道の駅足柄・金太郎のふるさと」でお買い物！＆箱根湯本にて箱根グルメを堪能！
【訪れた場所】
●まんじゅう屋・菜の花（神奈川県足柄下郡）
営業時間／9:00〜17:30
[お土産コーナー]
・箱根のお月さま（8個入） 1,160円
・ご黒うさん（8個入） 1,160円
[和菓子ジェラート GELATO1st ママミルク]
・ ご黒うさん 700円
・箱根のお月さま 700円
●籠屋清次郎（神奈川県足柄下郡）
営業時間／平日9:00〜18:00、土日祝9:00〜19:00
定休日／水曜
・明太マヨ棒 400円
・たまねぎ棒 400円
●箱根おむすびやま親方（神奈川県足柄下郡）
営業時間／10:00〜24:00（L.O.23:00）
・ 特製箱根豚串ハンバーグ 700円
・うなぎり 850円
●藤屋 梅干店（神奈川県足柄下郡
営業時間／9:00〜17:00
・しそ入り梅おかか 650円
・塩分18% 三年漬 曽我梅林（200g） 1,600円
・塩分20% 藤屋の五年漬（200g） 2,700円
●箱根縁結び 福久や 九頭竜餅（神奈川県足柄下郡）
営業時間／9:00〜17:00
・九頭龍餅（1個） 200円
・口どけモンブランソフト 栗 1,200円
・口どけモンブランソフト 極・濃厚抹茶 2,000円
●湯葉そばと生麩スイーツの店 いさみや（神奈川県足柄下郡）
営業時間／10:30〜17:30
定休日／水曜
[テイクアウト限定 生麩スイーツ]
・自家製ぜんざい 500円
・豆乳カスタード 500円
・ペッパーマヨチーズ 550円
●道の駅足柄・金太郎のふるさと（神奈川県南足柄市）
営業時間／9:00〜17:00
[お土産コーナー]
・[相州牛]のせるハンバーグ肉 1,030円
・オリーブオイル味噌ディップ 734円
・相州牛とオニオンソテーのビーフコンソメ 972円
・しょうが肉味噌 739円
・きんたろうのたまご（4個入） 702円
●海鮮バイキングいろは 東京ドームシティ ミーツポート店（東京都文京区）
営業時間／昼11:00〜16:00（最終入店15:00・L.O.15:30）
夜17:00〜22:00（最終入店20:00・L.O.21:30）
・富士プラン（120分、100種バイキング、ソフトドリンクバー付）
平日：9,900円、土日祝：11,000円
※時間により場所が異なる場合がございます
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります。
詳細情報は、各施設・店舗の公式ホームページ等をご確認ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜高級宿をお得に楽しめる０泊プラン＞
人気観光地・温泉街エリアのお得な日帰り旅『０泊プラン』
泊まらないだけで格安に！その魅力を徹底調査！
【出演者】
北斗晶
佐々木健介
【今回ご紹介した施設】
■箱根ホテル（神奈川県足柄下郡）
・ランチ付き０泊プラン（日帰り）
１人あたり 15,000円〜
※２人１室 利用の場合 １人あたりの料金
※料金は時期により異なります
※時期によってプランを扱っていない場合があります
【今回訪れた施設】
■箱根七瀬（神奈川県足柄下郡）
・夕食付き０泊プラン（日帰り）
１人あたり 19,600円〜
※対象客室を２人１室 利用の場合 １人あたりの料金
※料金は時期により異なります
※時期によってプランを扱っていない場合があります
[ご紹介した商品]
箱根七瀬オリジナル
・大吟醸プリン 1個 700円
※仕入れ状況によって販売がない場合もあります。
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
時期によって変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更の場合もあります。
詳細に関する情報は、施設HPをご確認ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･
「曲名に「食べ物」が入る歌」といえば？
１位 さくらんぼ／大塚愛
２位 およげ！たいやきくん／子門真人
３位 だんご３兄弟／速水けんたろう・茂森あゆみ
４位 セロリ／山崎まさよし
５位 Lemon／米津玄師
６位 チェリー／スピッツ
７位 パプリカ／Foorin
８位 スシ食いねェ！／シブがき隊
９位 チキンライス／浜田雅功と槇原敬之