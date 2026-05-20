＜朝から夜まで楽しめる！HISの箱根日帰りバスツアー！＞

イチゴ食べ放題＆芦ノ湖のクルージング、箱根湯本での食べ歩きや

人気道の駅でお買い物！絶品ご当地グルメから豪華海鮮ディナーバイキングまで

１万６９００円から楽しめる箱根の日帰りバスツアー！

【出演者】

マヂカルラブリー

南果歩

高橋文哉

戸塚純貴

【今回体験したバスツアー】

＜HIS日帰りバスツアー＞

約１００種類の海鮮バイキング！国産生本マグロや本ズワイガニも食べ放題！

「道の駅足柄・金太郎のふるさと」でお買い物！＆箱根湯本にて箱根グルメを堪能！

【訪れた場所】

●まんじゅう屋・菜の花（神奈川県足柄下郡）

営業時間／9:00〜17:30

[お土産コーナー]

・箱根のお月さま（8個入） 1,160円

・ご黒うさん（8個入） 1,160円

[和菓子ジェラート GELATO1st ママミルク]

・ ご黒うさん 700円

・箱根のお月さま 700円

●籠屋清次郎（神奈川県足柄下郡）

営業時間／平日9:00〜18:00、土日祝9:00〜19:00

定休日／水曜

・明太マヨ棒 400円

・たまねぎ棒 400円

●箱根おむすびやま親方（神奈川県足柄下郡）

営業時間／10:00〜24:00（L.O.23:00）

・ 特製箱根豚串ハンバーグ 700円

・うなぎり 850円

●藤屋 梅干店（神奈川県足柄下郡

営業時間／9:00〜17:00

・しそ入り梅おかか 650円

・塩分18% 三年漬 曽我梅林（200g） 1,600円

・塩分20% 藤屋の五年漬（200g） 2,700円

●箱根縁結び 福久や 九頭竜餅（神奈川県足柄下郡）

営業時間／9:00〜17:00

・九頭龍餅（1個） 200円

・口どけモンブランソフト 栗 1,200円

・口どけモンブランソフト 極・濃厚抹茶 2,000円

●湯葉そばと生麩スイーツの店 いさみや（神奈川県足柄下郡）

営業時間／10:30〜17:30

定休日／水曜

[テイクアウト限定 生麩スイーツ]

・自家製ぜんざい 500円

・豆乳カスタード 500円

・ペッパーマヨチーズ 550円

●道の駅足柄・金太郎のふるさと（神奈川県南足柄市）

営業時間／9:00〜17:00

[お土産コーナー]

・[相州牛]のせるハンバーグ肉 1,030円

・オリーブオイル味噌ディップ 734円

・相州牛とオニオンソテーのビーフコンソメ 972円

・しょうが肉味噌 739円

・きんたろうのたまご（4個入） 702円

●海鮮バイキングいろは 東京ドームシティ ミーツポート店（東京都文京区）

営業時間／昼11:00〜16:00（最終入店15:00・L.O.15:30）

夜17:00〜22:00（最終入店20:00・L.O.21:30）

・富士プラン（120分、100種バイキング、ソフトドリンクバー付）

平日：9,900円、土日祝：11,000円

※時間により場所が異なる場合がございます

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります。

詳細情報は、各施設・店舗の公式ホームページ等をご確認ください。

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＜高級宿をお得に楽しめる０泊プラン＞

人気観光地・温泉街エリアのお得な日帰り旅『０泊プラン』

泊まらないだけで格安に！その魅力を徹底調査！

【出演者】

北斗晶

佐々木健介

【今回ご紹介した施設】

■箱根ホテル（神奈川県足柄下郡）

・ランチ付き０泊プラン（日帰り）

１人あたり 15,000円〜

※２人１室 利用の場合 １人あたりの料金

※料金は時期により異なります

※時期によってプランを扱っていない場合があります

【今回訪れた施設】

■箱根七瀬（神奈川県足柄下郡）

・夕食付き０泊プラン（日帰り）

１人あたり 19,600円〜

※対象客室を２人１室 利用の場合 １人あたりの料金

※料金は時期により異なります

※時期によってプランを扱っていない場合があります

[ご紹介した商品]

箱根七瀬オリジナル

・大吟醸プリン 1個 700円

※仕入れ状況によって販売がない場合もあります。

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

時期によって変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更の場合もあります。

詳細に関する情報は、施設HPをご確認ください。

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＜国民意識調査ビンゴ＞

アンケートの結果は･･･

「曲名に「食べ物」が入る歌」といえば？

１位 さくらんぼ／大塚愛

２位 およげ！たいやきくん／子門真人

３位 だんご３兄弟／速水けんたろう・茂森あゆみ

４位 セロリ／山崎まさよし

５位 Lemon／米津玄師

６位 チェリー／スピッツ

７位 パプリカ／Foorin

８位 スシ食いねェ！／シブがき隊

９位 チキンライス／浜田雅功と槇原敬之