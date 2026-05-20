＜朝から夜まで楽しめる！HISの箱根日帰りバスツアー！＞
イチゴ食べ放題＆芦ノ湖のクルージング、箱根湯本での食べ歩きや
人気道の駅でお買い物！絶品ご当地グルメから豪華海鮮ディナーバイキングまで
１万６９００円から楽しめる箱根の日帰りバスツアー！

【出演者】
マヂカルラブリー
南果歩
高橋文哉
戸塚純貴

【今回体験したバスツアー】
＜HIS日帰りバスツアー＞
約１００種類の海鮮バイキング！国産生本マグロや本ズワイガニも食べ放題！
「道の駅足柄・金太郎のふるさと」でお買い物！＆箱根湯本にて箱根グルメを堪能！

 【訪れた場所】
●まんじゅう屋・菜の花（神奈川県足柄下郡）
営業時間／9:00〜17:30
[お土産コーナー]
・箱根のお月さま（8個入）　　　1,160円
・ご黒うさん（8個入）　　 1,160円
[和菓子ジェラート GELATO1st ママミルク]
・ ご黒うさん 　700円
・箱根のお月さま　 700円

●籠屋清次郎（神奈川県足柄下郡）
営業時間／平日9:00〜18:00、土日祝9:00〜19:00
定休日／水曜
・明太マヨ棒　　　400円
・たまねぎ棒　　　400円

●箱根おむすびやま親方（神奈川県足柄下郡）
営業時間／10:00〜24:00（L.O.23:00）
・ 特製箱根豚串ハンバーグ　　700円
・うなぎり　　850円

●藤屋　梅干店（神奈川県足柄下郡
営業時間／9:00〜17:00
・しそ入り梅おかか　　650円
・塩分18% 三年漬 曽我梅林（200g）　　1,600円
・塩分20% 藤屋の五年漬（200g）　　2,700円

●箱根縁結び　福久や　九頭竜餅（神奈川県足柄下郡）
営業時間／9:00〜17:00
・九頭龍餅（1個）　　200円
・口どけモンブランソフト　栗　1,200円
・口どけモンブランソフト　極・濃厚抹茶　2,000円

●湯葉そばと生麩スイーツの店　いさみや（神奈川県足柄下郡）
営業時間／10:30〜17:30
定休日／水曜
[テイクアウト限定　生麩スイーツ]
・自家製ぜんざい 　 500円
・豆乳カスタード 　500円
・ペッパーマヨチーズ　 550円

●道の駅足柄・金太郎のふるさと（神奈川県南足柄市）
営業時間／9:00〜17:00
[お土産コーナー]
・[相州牛]のせるハンバーグ肉　　1,030円
・オリーブオイル味噌ディップ　　734円
・相州牛とオニオンソテーのビーフコンソメ　　972円
・しょうが肉味噌　　739円
・きんたろうのたまご（4個入）　　702円

●海鮮バイキングいろは　東京ドームシティ　ミーツポート店（東京都文京区）
営業時間／昼11:00〜16:00（最終入店15:00・L.O.15:30）
　　　　　夜17:00〜22:00（最終入店20:00・L.O.21:30）
・富士プラン（120分、100種バイキング、ソフトドリンクバー付）
　平日：9,900円、土日祝：11,000円

※時間により場所が異なる場合がございます
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
　変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります。
　詳細情報は、各施設・店舗の公式ホームページ等をご確認ください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜高級宿をお得に楽しめる０泊プラン＞
人気観光地・温泉街エリアのお得な日帰り旅『０泊プラン』
泊まらないだけで格安に！その魅力を徹底調査！

【出演者】
北斗晶
佐々木健介

【今回ご紹介した施設】
■箱根ホテル（神奈川県足柄下郡）
・ランチ付き０泊プラン（日帰り）
　 １人あたり 15,000円〜

※２人１室 利用の場合 １人あたりの料金
※料金は時期により異なります
※時期によってプランを扱っていない場合があります

【今回訪れた施設】
■箱根七瀬（神奈川県足柄下郡）
・夕食付き０泊プラン（日帰り）
　 １人あたり 19,600円〜

※対象客室を２人１室 利用の場合 １人あたりの料金
※料金は時期により異なります
※時期によってプランを扱っていない場合があります

[ご紹介した商品]
箱根七瀬オリジナル
・大吟醸プリン　1個　700円
※仕入れ状況によって販売がない場合もあります。

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
　 時期によって変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更の場合もあります。
　詳細に関する情報は、施設HPをご確認ください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜国民意識調査ビンゴ＞

アンケートの結果は･･･

「曲名に「食べ物」が入る歌」といえば？

１位　さくらんぼ／大塚愛
２位　およげ！たいやきくん／子門真人
３位　だんご３兄弟／速水けんたろう・茂森あゆみ
４位　セロリ／山崎まさよし
５位　Lemon／米津玄師
６位　チェリー／スピッツ
７位　パプリカ／Foorin
８位　スシ食いねェ！／シブがき隊
９位　チキンライス／浜田雅功と槇原敬之