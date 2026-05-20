本日5月20日（水）よる7時〜9時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、綾瀬はるか、今田耕司、野呂佳代、佐々木美玲らをゲストに迎え「全国早押しクイズ2時間スペシャル」をお届け。是枝裕和監督の映画『箱の中の羊』でW主演を務める綾瀬がゲストとあって、大悟は「バラエティーに嫁と一緒に出る感じ」とカッコつけてコメント。ノブから「終わったら線を引け！」とツッコまれるも、「一生、“綾瀬はる