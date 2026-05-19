働き方改革を進めるため、5月19日高知県庁で、既存事業の見直しなど生産性の高い働き方を検討する勉強会が開かれ、茺田知事などが参加しました。茺田知事や部局長など高知県の幹部職員約20人が参加したのは、東京のコンサルティング会社「ワーク・ライフバランス」が主導する働き方改革のための勉強会です。この勉強会は、既存事業の見直しなどを通して、県庁職員の業務の効率化や時間外労働の削減を目指すもの