安中市の観光農園アイリスの丘では、色鮮やかなルピナスが咲き誇り、いま見頃を迎えています。 安中市中後閑のアイリスの丘は春から秋にかけて見頃の花々が咲き誇る観光名所で、数十センチの株にカラフルな花を咲かせるルピナスが見頃を迎えています。 フジの花を逆さにしたように空に向かって咲くことから“ノボリフジ”とも呼ばれるルピナス。ことしは暑さの影響で１メートルを超えるような株は少ないものの約１０００